Noticias de hoy 15 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

14 muertos por explosión

Sube a 14 el número de muertos tras la explosión de la pipa en Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México este lunes por la mañana. Al momento, se reportan 39 personas hospitalizadas y más de 30 han sido dadas de

alta.

Tormenta Mario avanza

Por el avance de la tormenta Mario se emitió una alerta por lluvias y vientos en Baja California Sur y estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

¡Cuidado este 15 de septiembre!

El 15 y 16 de septiembre, las celebraciones mexicanas suelen ir acompañadas de cohetes, pero algunos representan un riesgo extremo para quienes los manipulan. Algunos de ellos son muy temidos por su potencia y estar relacionados con múltiples accidentes.

Horario del Metro

El Metro de la Ciudad de México (CDMX), operará en horario habitual este 15 de septiembre. La jornada no se considera como día festivo oficial.

Saturno en septiembre

Saturno será el plato fuerte de septiembre. La Tierra quedará alineada entre el Sol y el planeta de los anillos y esto lo hará brillar en su punto más alto del año.

