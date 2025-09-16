Noticias de hoy 15 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 15 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Apagan el Grito

El Grito de Independencia fue suspendido en ciudades de 5 estados debido a la violencia. En Iztapalapa, tampoco habrá celebraciones en memoria de las víctimas de la explosión de una pipa.

Explosión en Iztapalapa

El número de muertos tras la explosión en el puente de la Concordia subió a 15, informaron autoridades antes de las 19:00 horas. A

Megasocavón en Iztapalapa

Siguen los trabajos para reparar el megasocavón en Iztapalapa. Casi 30 personas fueron desalojadas debido a que la oquedad creció en las últimas horas.

EE. UU. ataca narcolancha

Estados Unidos atacó una embarcación en el Caribe con presuntos narcotraficantes de Venezuela. Donald Trump confirmó que hay 3 muertos.

Acuerdo sobre TikTok

Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo marco para que TikTok pase a manos estadounidenses, anunció el secretario del Tesoro.

