Noticias de hoy 16 de julio de 2024, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 16 de julio de 2024, en un minuto:

El Cutzamala mejora

Al 15 de julio, el Sistema Cutzamala registró un incremento en almacenamiento del 1.3%. Las tres presas que lo conforman tuvieron un aumento.

Alerta por monzón mexicano

Varios estados se mantienen alerta debido al monzón mexicano, fenómeno presente en el noroeste del territorio y que causa lluvias de diferente intensidad.

Cierres en Periférico

En Periférico, a la altura de Cuautitlán Izcalli, hay cortes a la circulación en carriles laterales. Las obras durarán hasta el 26 de julio de 8:30 a 14:00 horas.

Sismo de 5.0 en Oaxaca

Esta mañana se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. No hubo daños ni afectaciones.

Six Flags no podrá talar árboles

El parque de diversiones Six Flags no tiene autorización para talar 150 árboles para construir un nuevo juego, informó la Secretaría de Medio Ambiente.

