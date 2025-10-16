Noticias de hoy 16 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

| 13:16 | Edith Rojas | UnoTV

Suman 70 muertes por lluvias

Las intensas lluvias que afectaron a 111 municipios del país han dejado hasta el momento 70 personas fallecidas y 72 desaparecidas.

SAT reanuda actividades

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reanudó actividades en sus oficinas este jueves luego del paro nacional realizado el 14 de octubre, en el que empleados exigieron mejoras salariales y condiciones laborales.

Despido a 16 mil

El fabricante suizo de alimentos Nestlé anunció que recortará 16 mil empleos en los próximos dos años como parte de un plan de reestructuración que pretende acelerar la recuperación de la compañía.

Ataques en Tijuana

Las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana han tenido tres atentados en menos de un mes. Anoche, fueron atacadas con drones que transportaban artefactos explosivos caseros.

Guillermo del Toro en México

Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac visitarán la Ciudad de México el 3 de noviembre para promocionar la película “Frankenstein”.

