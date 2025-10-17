GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 16 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas:

CURP biométrica

Hoy inició la expedición de la CURP biométrica. Principalmente adultos mayores acudieron al módulo del Renapo, en Ciudad de México, para la toma de datos.

Ley Federal de Derechos

Diputados aprobaron la Ley Federal de Derechos 2026, con la que se prevén impuestos de agua, licencias, museos y servicios digitales.

Sigue la emergencia

Protección Civil reconoció que la emergencia sigue en los estados afectados por las lluvias, y que Álamo y Poza Rica, son los sitios más afectados.

Critica Sheinbaum al Fonden

Claudia Sheinbaum afirmó que el extinto Fondo Nacional de Desastres se usaba con fines políticos, al inventar emergencias por ondas de calor que coincidían con elecciones.

Trump amenaza a Hamás

El presidente Trump advirtió que “no hay más opción que entrar y matar” si Hamás no detiene las ejecuciones que violan el acuerdo de cese al fuego.

