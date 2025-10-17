Noticias de hoy 16 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 16 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas:
CURP biométrica
Hoy inició la expedición de la CURP biométrica. Principalmente adultos mayores acudieron al módulo del Renapo, en Ciudad de México, para la toma de datos.
Ley Federal de Derechos
Diputados aprobaron la Ley Federal de Derechos 2026, con la que se prevén impuestos de agua, licencias, museos y servicios digitales.
Sigue la emergencia
Protección Civil reconoció que la emergencia sigue en los estados afectados por las lluvias, y que Álamo y Poza Rica, son los sitios más afectados.
Critica Sheinbaum al Fonden
Claudia Sheinbaum afirmó que el extinto Fondo Nacional de Desastres se usaba con fines políticos, al inventar emergencias por ondas de calor que coincidían con elecciones.
Trump amenaza a Hamás
El presidente Trump advirtió que “no hay más opción que entrar y matar” si Hamás no detiene las ejecuciones que violan el acuerdo de cese al fuego.