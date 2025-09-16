GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 16 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Desfile Militar

Este martes 16 de septiembre se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar, uno de los eventos más esperados de las Fiestas Patrias. En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de las diferentes heroínas que fueron parte de la Independencia de México.

17 muertos por explosión

El número de víctimas mortales por el accidente en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, subió a 17 fallecidos. 35 personas permanecen hospitalizadas y otras 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Visita México

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que visitará Ciudad de México del 18 al 19 de septiembre de 2025 para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tres embarcaciones

Donald Trump aseguró que su país ha “eliminado” tres embarcaciones venezolanas en total frente a las costas de Venezuela, vinculadas al presunto tráfico de drogas.

Detienen a “Irving”

En Ciudad de México se reportó la detención de Irving “N”, señalado como líder de La Unión Tepito, durante un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc.

