Noticias de hoy 16 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 16 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

México, nación libre

Claudia Sheinbaum encabezó el Desfile Militar, convirtiéndose en la primera mujer en presidir la ceremonia. Reafirmó que México es una nación libre y que no permitirá injerencias del extranjero.

Sistema Cutzamala

Después de tres años de sequía prolongada, el Sistema Cutzamala reporta cifras históricas, superando el 80% de almacenamiento hídrico.

Lluvias en México

Se esperan lluvias en casi todo el territorio nacional debido a la tormenta Mario, el monzón mexicano, la onda tropical 32 y un canal de baja presión.

Feriado oficial

Hoy es un día feriado oficial, pero si tuviste que trabajar, tu empleador debe pagarte tu salario normal más un doble adicional, es decir, sueldo triple.

Consejo Técnico Escolar

Papás, recuerden que el próximo viernes 26 de septiembre no habrá clases en los planteles de educación básica por Consejo Técnico Escolar.

