Noticias de hoy 17 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Entérate de las principales noticias nacionales e internacionales de este martes
Durante el foro APEC, México y China acordaron una cooperación en salud y tecnología. Además, la presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que tendrá un breve encuentro con su similar de Estados Unidos, Donald Trump.
Organizaciones campesinas realizan manifestaciones y bloqueos, en varios estados del país, para exigir que se cumplan los acuerdos alcanzados con el Gobierno federal para tratar la crisis del campo mexicano.
La OPS confirmó que México, Estados Unidos y Bolivia perdieron su estatus de eliminación del sarampión. Esto significa que la enfermedad volvió a circular de manera continua en estos países.
Tras su gira por Sudamérica, el Papa León XIV abrió la posibilidad de realizar una gira en México. Asimismo, descartó modificar la doctrina eclesiástica para aceptar el matrimonio de sacerdotes.
Mucho se ha especulado de un supuesto apagón a nivel mundial; sin embargo, se trata de una prueba que realizará Estados Unidos a las 13:20 horas, tiempo de México. El objetivo, es verificar que sus sistemas funcionen ante una emergencia real.
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