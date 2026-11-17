Sheinbaum en China

Durante el foro APEC, México y China acordaron una cooperación en salud y tecnología. Además, la presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que tendrá un breve encuentro con su similar de Estados Unidos, Donald Trump.

Manifestación campesina

Organizaciones campesinas realizan manifestaciones y bloqueos, en varios estados del país, para exigir que se cumplan los acuerdos alcanzados con el Gobierno federal para tratar la crisis del campo mexicano.

Sarampión en México

La OPS confirmó que México, Estados Unidos y Bolivia perdieron su estatus de eliminación del sarampión. Esto significa que la enfermedad volvió a circular de manera continua en estos países.

Papa León XIV en México

Tras su gira por Sudamérica, el Papa León XIV abrió la posibilidad de realizar una gira en México. Asimismo, descartó modificar la doctrina eclesiástica para aceptar el matrimonio de sacerdotes.

¿Apagón mundial?

Mucho se ha especulado de un supuesto apagón a nivel mundial; sin embargo, se trata de una prueba que realizará Estados Unidos a las 13:20 horas, tiempo de México. El objetivo, es verificar que sus sistemas funcionen ante una emergencia real.

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