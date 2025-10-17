GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 17 de octubre 2025, en un minuto:

Sube a 72 el número de muertos por lluvias

La cifra de muertos por las intensas lluvias subió a un total de 72 distribuidas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, de acuerdo con información oficial.

México quiere bajarle al consumo de refresco

El nuevo impuesto a las bebidas azucaradas busca disminuir el consumo del refresco entre los mexicanos, según informó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica

Trump se reunirá con el presidente chino

Donald Trump anuncio que se reunirá con el presidente de China durante una cumbre en Corea del Sur. La reunión se da en medio de una tensión entre Estados Unidos y China.

Banxico presenta nueva familia de billetes

El Banco de México emitió una nueva familia de billetes con la finalidad de hacerlos más seguros; sin embargo, dejó fuera el billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez, el cual se retirará gradualmente de circulación.

Cutzamala al 96% de su capacidad

Las presas del Sistema Cutzamala están casi llenas. Al momento, registra 96.22% de su capacidad derivado de las intensas lluvias.

