Noticias de hoy 17 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 17 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Cutzamala, casi lleno

Gracias a las recientes lluvias en el centro del país, las presas del Sistema Cutzamala están casi llenas. Al momento, registra 96.00% de su capacidad.

Van contra extorsión

El Ejecutivo enviará a Diputados una iniciativa de Ley General para Prevenir la Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de prisión.

Paro de la CNTE

Maestros de la CNTE desquiciaron este viernes las carreteras de Oaxaca y Chiapas con varios bloqueos; mientras que en Michoacán, cerraron 2500 escuelas.

Habrá puente

Atención, papás: el viernes 31 de octubre no habrá clases en escuelas públicas y particulares de nivel básico, debido a Consejo Técnico Escolar.

Nuevas familias de billetes

Banxico anunció la emisión de nuevas familias de billetes que van de los 50 a los mil pesos, con el objetivo de incorporar elementos de seguridad avanzada.

