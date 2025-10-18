Noticias de hoy 17 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Cutzamala, casi lleno
Gracias a las recientes lluvias en el centro del país, las presas del Sistema Cutzamala están casi llenas. Al momento, registra 96.00% de su capacidad.
Van contra extorsión
El Ejecutivo enviará a Diputados una iniciativa de Ley General para Prevenir la Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de prisión.
Paro de la CNTE
Maestros de la CNTE desquiciaron este viernes las carreteras de Oaxaca y Chiapas con varios bloqueos; mientras que en Michoacán, cerraron 2500 escuelas.
Habrá puente
Atención, papás: el viernes 31 de octubre no habrá clases en escuelas públicas y particulares de nivel básico, debido a Consejo Técnico Escolar.
Nuevas familias de billetes
Banxico anunció la emisión de nuevas familias de billetes que van de los 50 a los mil pesos, con el objetivo de incorporar elementos de seguridad avanzada.