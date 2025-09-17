GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 17 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Convocatoria T-MEC

El Gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para que instituciones, organizaciones y ciudadanos presenten comentarios sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

20 muertos por explosión

La cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, subió a 20 personas fallecidas.

Protestas contra Trump

Miles de manifestantes salieron a las calles de Londres este miércoles para protestar contra la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido.

Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel. El exmandatario salió del hospital donde estuvo internado desde el martes, tras someterse a estudios médicos.

Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció a las nominaciones del Latin Grammy 2025. Bad Bunnny, Karol G y Natalia Lafourcade están entre los nominados.

