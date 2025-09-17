Noticias de hoy 17 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

| 13:24 | Edith Rojas | UnoTV

Noticias de hoy 17 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Convocatoria T-MEC

El Gobierno de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria para que instituciones, organizaciones y ciudadanos presenten comentarios sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

20 muertos por explosión

La cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, subió a 20 personas fallecidas.

Protestas contra Trump

Miles de manifestantes salieron a las calles de Londres este miércoles para protestar contra la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido.

Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel. El exmandatario salió del hospital donde estuvo internado desde el martes, tras someterse a estudios médicos.

Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció a las nominaciones del Latin Grammy 2025. Bad Bunnny, Karol G y Natalia Lafourcade están entre los nominados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!

Te recomendamos:

FES Zaragoza suspende clases por “amenaza de artefactos”

Ciudad de México

FES Zaragoza suspende clases por “amenaza de artefactos”

Captan el fenómeno conocido como “duendes rojos” junto al volcán Popocatépetl: ¿qué son?

Puebla

Captan el fenómeno conocido como “duendes rojos” junto al volcán Popocatépetl: ¿qué son?

Sandra Cuevas aparece en documentos de Sedena por presuntos nexos con La Unión Tepito, revela narcopolíticos

Nacional

Sandra Cuevas aparece en documentos de Sedena por presuntos nexos con La Unión Tepito, revela narcopolíticos

¿Habrá aumento en la tarifa de transporte público en Hidalgo?

Hidalgo

¿Habrá aumento en la tarifa de transporte público en Hidalgo?

Etiquetas: ,