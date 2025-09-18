Noticias de hoy 17 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 17 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Caso Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez, alias el “Abuelo”, fue expulsado de Paraguay para que enfrente la justicia en México; se le acusa de ser líder del grupo criminal “La Barredora”.

Exceso de velocidad

Investigaciones por parte de la Fiscalía confirmaron que la pipa que explotó en Iztapalapa hace una semana iba a exceso de velocidad.

Revisión del T-MEC

Hoy se publicó en el Diario Oficial la convocatoria para que instituciones, organizaciones y ciudadanos presenten comentarios sobre el funcionamiento del T-MEC.

FES Zaragoza suspende actividades

La FES Zaragoza suspendió hoy sus actividades tras recibir un mensaje que mencionaba la instalación de “artefactos que podrían dañar a la comunidad”.

Salud de Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel, confirmó su médico en Brasilia.

