Noticias de hoy, 18 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca

El presidente ucraniano acudió este lunes a una reunión con Donald Trump, con el respaldo de varios líderes europeos y la esperanza de un acuerdo de paz con Rusia.

Dejan en libertad a “Lord Pádel”

Una juez de control ordenó la inmediata libertad de Alejandro German Camacho, “Lord Padel”, y su socio, debido a que contaban con un amparo contra la orden de aprehensión.

Responde Beatriz Gutiérrez

Beatriz Gutiérrez Müller negó que ella y su hijo Jesús Ernesto hayan cambiado su residencia a España, luego de que circularan versiones en distintos medios.

95 presas siguen secas pese a lluvias

95 presas en México presentan un nivel de almacenamiento menor al 50% de su capacidad; entre ellas, 18 embalses en 16 estados se encuentran en condiciones críticas.

Oro y plata para México

Ximena Serrano logró en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 una medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros marcha femenil, mientras que Valeria Flores obtuvo la de plata en la misma competencia.

