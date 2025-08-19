Noticias de hoy 18 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 18 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Reunión Trump- Zelenski

La cumbre entre Trump, líderes europeos, y el presidente Zelenski, concluyó con el anuncio de que se trabaja en una nueva reunión entre Vladimir Putin y Zelenski para discutir el fin de la guerra.

Presas se recuperan

Las lluvias de este 2025 aumentaron el nivel de almacenamiento de las 210 presas. Al 10 de agosto, el promedio nacional está al 50% de capacidad.

Solucionado, desabasto de combustible

La presidenta Sheinbaum aseguró que ya se solucionó el desabasto de combustible en el país, generado por temas con contratos con proveedores de pipas.

Vinculados a proceso

Fueron vinculados a proceso a dos jóvenes por ataque sexual en grupo en Campeche. Yeshua “N” y Jorge “N” estarán en prisión preventiva.

El “Mayo” se declarará culpable

Tras llegar a un acuerdo, Ismael “Mayo” Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, se declararía culpable en Estados Unidos por diversos cargos de narcotráfico.

