Noticias de hoy 18 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Llega Mark Carney

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este jueves. Sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum

Traslado de Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, arribó a México la mañana de este jueves.

Caro Quintero

El narcotraficante Rafael Caro Quintero seguirá bajo medidas de aislamiento carcelario, confirmó un tribunal Nueva York. La fiscalía también informó que no buscará la pena de muerte contra el exlíder del Cártel de Guadalajara.

Actualizan cifra

La cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa en Iztapalapa subió a 21; 27 personas continúan hospitalizadas, mientras que 36 ya fueron dadas de alta.

Historia de los Topos

El grupo de brigadistas los Topos se formó ante la emergencia del sismo del 19 de septiembre de 1985 en México. Con su labor de más de 40 años se han sumado a rescates en el mundo, como en Turquía por un terremoto o el tsunami en Indonesia.

