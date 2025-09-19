Noticias de hoy 18 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 18 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:
Bermúdez Requena en México
Esta mañana aterrizó en Tapachula, Chiapas, Hernán Bermúdez Requena, presunto jefe de ‘La Barredora’ para dirigirse al penal del Altiplano.
Ligan a diputado con narco
Estados Unidos vinculó a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, con el Cártel de Sinaloa; la legisladora descartó la acusación.
Tendencia al alza en delitos
El Inegi reportó un alza en delitos y número de víctimas. Fraude, amenazas y extorsiones son los ilícitos que más se reportaron durante 2024.
Alertan por fraude
Autoridades alertan por fraudes ligados a supuestas “inversiones en criptomonedas” difundidas por redes y correos. Prometen ganancias rápidas, pero buscan robar dinero o datos.
Reporte de explosivo
La Facultad de Economía de la UNAM fue desalojada tras recibir el reporte de un posible artefacto explosivo en sus instalaciones.
