Noticias de hoy 18 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 18 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Bermúdez Requena en México

Esta mañana aterrizó en Tapachula, Chiapas, Hernán Bermúdez Requena, presunto jefe de ‘La Barredora’ para dirigirse al penal del Altiplano.

Ligan a diputado con narco

Estados Unidos vinculó a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, con el Cártel de Sinaloa; la legisladora descartó la acusación.

Tendencia al alza en delitos

El Inegi reportó un alza en delitos y número de víctimas. Fraude, amenazas y extorsiones son los ilícitos que más se reportaron durante 2024.

Alertan por fraude

Autoridades alertan por fraudes ligados a supuestas “inversiones en criptomonedas” difundidas por redes y correos. Prometen ganancias rápidas, pero buscan robar dinero o datos.

Reporte de explosivo

La Facultad de Economía de la UNAM fue desalojada tras recibir el reporte de un posible artefacto explosivo en sus instalaciones.

