Noticias de hoy 19 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

No hay acuerdo con la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que México no tiene ningún acuerdo con la DEA respecto al llamado “Proyecto Portero”, anunciado por la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr., en México

Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en México y está a disposición de un Juez Federal. El boxeador fue detenido en el municipio de Ímuris, Sonora a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto.

¿Putín y Zelenski en Moscú?

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso celebrar en Moscú una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, idea que el mandatario ucraniano rechazó de inmediato.

Violencia en Chiapas provoca éxodo

100 mexicanos llegaron a una comunidad en Guatemala tras salir de su lugar de origen debido al recrudecimiento de la violencia ligada a disputas del narcotráfico.

¿Con quién se queda el perro?

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó la reforma denominada “¿Con quién se queda el perro?”, la cual indica que, en caso de divorcio, las mascotas puedan tener una custodia compartida que garantizará su cuidado y bienestar.

