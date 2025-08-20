Noticias de hoy 19 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 19 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Sheinbaum niega acuerdo

La presidenta Sheinbaum aclaró que México no tiene ningún acuerdo con la DEA en el “Proyecto Portero”, que busca evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos.

Caso Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez junior fue extraditado a México y ya se encuentra en un penal de máxima seguridad. Tenía una orden de aprehensión vigente.

Aplauden a ministros

Previo a la última sesión extraordinaria de la Corte, los ministros fueron despedidos con aplausos, antes de la renovación del máximo tribunal de justicia en el país.

Tres estaciones más

La línea 11 del Trolebús anunció la apertura de 3 estaciones más el próximo 24 de agosto. Se trata de Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal.

“¿Con quién se queda el perro?”

El Congreso capitalino aprobó una reforma para que, en caso de divorcio, las mascotas puedan tener una custodia compartida que garantizará su cuidado.

