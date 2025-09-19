GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 19 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Concluye Simulacro Nacional

Este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo un Simulacro Nacional a las 12:00 horas en el que activaron altavoces urbanos y brigadas de emergencia. También sonó la alerta sísmica en más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

Muere Julieta Fierro

La astrónoma mexicana Julieta Fierro murió a le edad de 77 años, informó la UNAM. Fue docente científica y divulgadora de la ciencia incansable y generosa.

Delincuencia en CDMX y Edomex

La Ciudad de México y el Estado de México concentraron las mayores tasas de delitos en 2024, según el Inegi. La capital del país registró 54 mil 473 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que el Estado de México llegó a 48 mil 426.

Van 25 pérdidas

El número de víctimas que murieron por la explosión de una pipa de gas LP, en la alcaldía Iztapalapa, ascendió a 25.

Fiestón en el mercado de Jamaica

El Mercado de Jamaica, uno de los más emblemáticos y tradicionales de la Ciudad de México (CDMX), cumple 68 años de historia y lo festejará con un concierto gratuito el 23 de septiembre.

