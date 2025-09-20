Noticias de hoy 19 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 19 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:
Alerta en celulares
Por primera vez, el Sistema de Alertamiento Masivo llegó a los celulares de 80 millones de usuarios durante el Segundo Simulacro Nacional 2025.
En memoria de las víctimas
Y para conmemorar a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, la Bandera de México de la Plaza de la Constitución ondeó hoy a media asta.
Entidades con más delincuencia
Según el Inegi, la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro concentraron las mayores tasas de delitos en 2024.
Faltan pruebas
Claudia Sheinbaum dijo que no hay pruebas suficientes que relacionen a la diputada morenista Hilda Brown con lavado de dinero.
Muere Julieta Fierro
Este viernes murió la reconocida astrónoma mexicana Julieta Fierro a la edad de 77 años. La doctora será recordada siempre por su docencia y divulgación de la ciencia.
Reporte de explosivo
La Facultad de Economía de la UNAM fue desalojada tras recibir el reporte de un posible artefacto explosivo en sus instalaciones.
