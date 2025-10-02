GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 2 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Serán llevados a centro de detención

Relaciones Exteriores informó que los seis mexicanos que iban rumbo a Gaza serán trasladados a un centro de detención israelí, junto con toda la flotilla

Anuncian nuevas normas

Tras el incidente de una pipa en Iztapalapa, el Gobierno federal anunció la implementación de nuevas normas que contemplan inspecciones, el uso de dispositivos de control de velocidad y capacitaciones

ICE vigilará el Super Bowl 2026

Agentes del ICE estarán presentes en el show del medio tiempo de Super Bowl 2026 donde actuará Bad Bunny.

Alcantarillado no es prioridad

El presupuesto CDMX 2025 contempla un gasto total de 134 mil 76 millones de pesos en desarrollo social, mientras que para drenaje y alcantarillado sólo 4 mil 471 millones de pesos

Boletos para el Mundial 2026

Los costos de los boletos para el Mundial 202 van desde los 3 mil 300 (el ticket más barato) hasta los 11 mil 30 pesos mexicanos (el más caro).

