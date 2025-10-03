Noticias de hoy 2 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 2 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Mexicanos en Gaza

Los 6 mexicanos que participaron en la Flotilla con destino a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, serán trasladados a un centro de detención.

Nuevas normas

El Gobierno anunció dos nuevas Normas para reforzar la seguridad en el transporte de combustible, que contemplan inspecciones obligatorias y control de velocidad.

Choque de tráileres

En la Autopista Arco Norte, dos tráileres chocaron y se incendiaron, lo que provocó el cierre de la vialidad a la altura del kilómetro 178 con dirección a Texmelucan.

Zona de baja presión

Conagua vigila una zona de baja presión con 70% de probabilidad de convertirse en ciclón en el Pacífico. Se ubica frente a las costas de Guerrero.

Ataque en Mánchester

Un sujeto embistió con su auto a varias personas y después las acuchilló afuera de una sinagoga en Mánchester: 2 murieron y 4 más están heridas. El agresor también murió.

