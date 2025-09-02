Noticias de hoy 2 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

| 13:48 | Edith Rojas | UnoTV

Noticias de hoy 2 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Sheinbaum anuncia gira

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de este viernes emprenderá una gira nacional con la que planea visitar los 32 estados del país en un lapso de poco más de tres semanas.

Marco Rubio llega a México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará este martes a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum el miércoles. Discutirán un nuevo marco de colaboración en seguridad, temas comerciales y migratorios.

Zelenski, reunión en París

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viajará este jueves a París para reunirse con líderes europeos y discutir garantías de seguridad frente a posibles ataques rusos en el futuro.

Protección para Yeri Mua

El Gobierno de Veracruz anunció que otorgará protección a la influencer y cantante Yeri Mua después de que ella denunciara amenazas de muerte en su contra.

La Arrolladora en el Zócalo

La Arrolladora Banda El Limón se presentará el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de las fiestas patrias. También actuarán Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

