Noticias de hoy 2 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 2 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Presidenta de Diputados

La panista Kenia López Rabadán fue nombrada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por consenso en la reunión de la Jucopo.

Tormenta Lorena

La tormenta Lorena podría impactar las costas de Baja California sur y, en un segundo impacto, Sonora, ambos el próximo sábado 6 de septiembre.

Sarampión en México

Al momento, en México hay 4 mil 353 casos confirmados de sarampión informó la secretaría de Salud, así como 17 fallecimientos.

Reunión con Marco Rubio

La presidenta Sheinbaum informó que el combate al lavado de dinero será un tema por abordar con el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio.

EE. UU. ataca navío

Donald Trump confirmó que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

