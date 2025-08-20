GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 20 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Detienen a 13 por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Detuvieron a 13 personas, tres de ellas relacionadas con el asesinato de colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Sheinbaum prevé reunirse con Marco Rubio

Sheinbaum podría reunirse con, Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, para cerrar el Acuerdo de Seguridad bilateral.

México exporta más frutas y verduras, pero gana menos

El campo mexicano vive una contradicción: se exporta más, pero se gana menos. Las exportaciones hortofrutícolas crecieron 0.7%, pero su valor cayó 2.5%.

Piratas asaltan plataforma de Pemex en Campeche

Un grupo armado irrumpió en una plataforma de Pemex en Campeche, para robar 50 equipos. Tras el hecho la paraestatal presentó las denuncias correspondientes.

Ratifican a Genaro Lozano como embajador en Italia

El Congreso de la Unión ratificó en fast track a Genaro Lozano como embajador de México en Italia, tras la propuesta enviada por Sheinbaum.

