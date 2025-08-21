Noticias de hoy 20 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 20 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Caen 13 por asesinato

Fueron detenidas 13 personas relacionadas con los asesinatos de los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, 3 de ellos participaron directamente en el ataque.

Sarampión en México

México acumula 15 fallecimientos por sarampión, de los cuales 14 corresponden al estado de Chihuahua y uno a Sonora.

Sheinbaum prevé reunirse con Rubio

La presidenta Sheinbaum reveló la posibilidad de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para cerrar el Acuerdo de Seguridad bilateral.

Asaltan plataforma de Pemex

Un grupo armado irrumpió en una plataforma de Pemex en la Sonda de Campeche, llevándose 50 equipos de respiración autónoma.

Prisión preventiva

Un juez dictó prisión preventiva a Julio César Chávez Junior por delitos de delincuencia organizada.

