Noticias de hoy 20 de octubre 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Lanzan ejes para atender emergencia por lluvias

Claudia Sheinbaum anunció 4 ejes para atender emergencia por lluvias: “Atención a la emergencia”, “Apoyo a familias damnificadas”, “Reconstrucción” y “Fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos”

Nuevas amenazas a la UNAM

“El día que regresemos a nuestra amada Facultad de Química haré mi retribución con dos víctimas”, fue el mensaje que recibieron alumnos que se preparan para el regreso a clases presenciales.

Seis personas permanecen hospitalizadas

Por la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, seis personas continúan hospitalizadas, 47 fueron dadas de alta y 31 perdieron la vida.

“Hemos fallado”

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, reconoció el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, después del robo de joyas del Museo del Louvre.

Pedro Pascal baila contra ICE

Pedro Pascal, actor de “Last of us”, fue captado bailando una versión de la canción “La del moño colorado” en una manifestación contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

