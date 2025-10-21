Noticias de hoy 20 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 20 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Emergencia por lluvias

La presidenta Sheinbaum anunció 4 ejes tras las lluvias en 5 estados: atención a la emergencia; apoyo a damnificados; reconstrucción y fortalecimiento del sistema de alertamiento.

Frente frío 8

El frente frío 8 y un canal de baja presión ocasionan lluvias muy fuertes en el sureste y oriente de la República, con lluvias intensas en Veracruz y Chiapas.

Violencia en Sinaloa

Sigue la violencia en Sinaloa: este fin de semana, en el estado se registraron siete homicidios.

Explosión de pipa

Autoridades dieron a conocer que, tras la explosión de la pipa de gas LP en Iztapalapa, seis personas continúan hospitalizadas.

Alerta digital

Autoridades alertan que criminales usan la imagen de la aplicación TEMU para difundir enlaces falsos que buscan robar datos financieros y personales.

