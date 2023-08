Noticias de hoy 21 de agosto 2023, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 21 de agosto, en un minuto:

Alerta por robo de gas tóxico

Un cilindro con gas cloro fue robado en el estado de Guanajuato; hay alerta en nueve estados, pues manipularlo puede provocar irritación en ojos, erosión en dientes e, incluso, edema pulmonar.



Daños en Baja California por Hilary

La tormenta Hilary dejó varias afectaciones en Baja California, como calles y carreteras inundadas y la suspensión de clases y actividades laborales.

FOVISSSTE prepara conversión de créditos a pesos

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) prepara un programa que beneficiará a algunos acreditados con el cambio de sus adeudos a pesos; se espera que se lance en octubre.

Las carreras mejor pagadas

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló las carreras mejor pagadas, como Medicina de Especialidad; Finanzas, Banca y Seguros, y Medicina General.

Trump no irá a debates republicanos

Donald Trump no irá al primer debate presidencial del Partido Republicano. Dijo que los ciudadanos ya lo conocen y no hay necesidad de enfrentamientos.

