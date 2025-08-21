GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 21 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

AICM alerta por lluvias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas. Por ello, recomienda a los pasajeros anticipar su llegada.

Fotos de 13 detenidos

Tras el anuncio de la detención de 13 personas relacionadas con el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, autoridades compartieron la foto de los arrestados.

Récord por incendios en Europa

Los incendios forestales en la Unión Europea en 2025 ya arrasaron más de un millón de hectáreas, un récord desde que comenzaron las estadísticas en 2006.

Expo por 40 años del sismo

Cruz Roja Mexicana conmemora 40 años del sismo de 1985 con una exposición temporal en el Museo Nacional Cruz Roja Mexicana, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Mejora en Metro CDMX

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció el Plan Estratégico de Mantenimiento 2025-2029, el cual consta de 10 puntos, entre ellos rehabilitación de trenes e incrementar la disponibilidad de escaleras electromecánicas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!