Noticias de hoy 21 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 21 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Muertes por calor

En 2023 y 2024, las muertes por golpe de calor se dispararon con más de 4 mil casos y más de 300 defunciones cada año, principalmente en estados del norte.

Vidulfo Rosales deja defensa

El abogado Vidulfo Rosales dejará de representar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras más de una década de encabezar la defensa.

Lluvias en México

El monzón mexicano genera lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango. Ciudad de México espera precipitaciones para los siguientes días.

Chávez Jr. tramita amparo

El boxeador Julio César Chávez Jr. tramitó un amparo por privación de la libertad y condiciones de incomunicación, un día después de ser remitido al Cefereso 11 en Hermosillo.

Adidas se disculpa

Adidas México ofreció una disculpa pública a la comunidad de artesanos de Yalalag, Oaxaca, tras el presunto plagio del diseño de huaraches.

