Noticias de hoy 21 de octubre 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto
Rigoberto “N”, líder criminal en Michoacán, fue detenido tras un operativo de autoridades estatales y federales por su posible participación en el homicidio de Bernardo Bravo
Impulsa estrategia contra cáncer de mama
La Secretaría de Salud federal presentó el Modelo Universal de Cáncer de Mama, una estrategia integral para reducir la mortalidad de esta enfermedad
El senador Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que solicitó licencia para viajar a Palestina. El legislador explicó que el boleto de avión fue cubierto por Emiratos Árabes Unidos.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresó en la prisión parisina de la Santé tras una condena de cinco años de cárcel por asociación ilícita
Norte de Veracruz en emergencia
Un derrame de hidrocarburo que se originó en la comunidad de Rancho Nuevo, mantiene en alerta al municipio de Tuxpan, pues el petróleo avanzó hacia el río y llegó a las bombas de succión que abastecen la ciudad