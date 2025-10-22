Noticias de hoy 21 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 21 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Cutzamala, al 96.8%

El Sistema Cutzamala llegó al 96.8% de su capacidad, el nivel más alto en los últimos siete años y el doble de lo registrado en 2024.

Incendio en Ecatepec

Un incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec generó una gran columna de humo que afectó el Mexicable y obligó a suspender su servicio.

Producción de fármacos

El Gobierno federal anunció que trabaja con la UNAM y el IPN en la producción de fármacos. El objetivo es que tengan buen precio y no depender de la importación.

Mexicanos detenidos en EE. UU.

La presidenta Sheinbaum informó que van mil 390 mexicanos detenidos en las redadas en Estados Unidos en cuatro meses, de junio a octubre.

Asesinato de limonero

Tras el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, fue detenido Rigoberto “N”, responsables de extorsión a productores limoneros de Apatzingán.

