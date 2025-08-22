GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 22 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Inflación se ubica en 3.49%

En la primera quincena de agosto de 2025, la inflación anual en México se ubica en 3.49%, informó el Inegi. A tasa quincenal, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una ligera caída de 0.02%, lo que refleja estabilidad en los precios frente a la quincena anterior.

Alerta en 6 estados

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió una alerta en seis estados tras el robo de cinco cilindros con gas cloro en Querétaro.

18 muertos en Colombia

Los dos ataques simultáneos en Colombia han dejado al menos 18 muertos y decenas de heridos, fueron perpetrados con un camión bomba, drones y fusiles.

Más vacaciones en Nuevo León

En Nuevo León el calendario escolar 2025-2026 para educación básica inicia el próximo 1 de septiembre y termina el 8 de julio de 2026, una semana antes de la fecha marcada por la SEP.

¿Existe el miedo a septiembre?

La repetición de sismos del 19 de septiembre y más temblores en ese mes, despertó la creencia de que los mexicanos le tenemos miedo a esa época del año.

