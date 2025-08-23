Noticias de hoy 22 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 22 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Precios en agosto

En la primera quincena de agosto, los precios de la carne de res, limón y tomate se incrementaron; mientras que el pollo y el huevo bajaron.

Mexicanos en “Alligator Alcatraz”

La Cancillería informó que 78 mexicanos siguen arrestados en el centro de detención para migrantes, conocido como el “Alcatraz de los caimanes”.

Semar asegura droga

La Semar aseguró 900 kilos de cocaína en las costas de Guerrero. Con este decomiso suman más de 46 toneladas de la droga aseguradas en altamar.

Inicia ciclo escolar en la UNAM

El ciclo escolar 2025-2026 en la UNAM arranca con más de 84 mil alumnos de nuevo ingreso tanto en preparatorias como en distintas carreras.

Rescatan a secuestrado

Policías rescataron a un hombre secuestrado en Ciudad de México gracias a que sus captores fueron detenidos en el alcoholímetro, lo que la víctima aprovechó para pedir ayuda.

