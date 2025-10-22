Noticias de hoy 22 de octubre 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto
Hasta ahora han muerto 78 personas y 23 siguen sin localizar tras las lluvias intensas registradas hace 12 días en cinco estados del país.
Estados Unidos se encuentra al borde del cierre de Gobierno más largo de su historia. A tres semanas del bloqueo presupuestario, 750 mil empleados federales siguen sin sueldo y los servicios esenciales
En Sinaloa, fuerzas de seguridad reaprehendieron a “Mono Canelo” y “Chango”, presuntos miembros de “Los Chapitos”.
En Michoacán, la Fiscalía estatal reveló la cronología del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, quien denunció extorsiones del crimen organizado.
El youtuber Luisito Comunica fue rechazado por autoridades migratorias de la India, que le negaron la visa sin explicación.