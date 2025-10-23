Noticias de hoy 22 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 22 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:
Subirá la luz
Desde el 1 de noviembre y por el fin del subsidio de verano, la luz costará más en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit y Tamaulipas.
Paquete Económico 2026
Claudia Sheinbaum afirmó que el Paquete Económico no incluye nuevos impuestos; aseguró que el único que podría afectar a la población es el del refresco.
78 fallecidos tras lluvias
Tras las lluvias intensas de hace 12 días en cinco estados, suman 78 personas fallecidas y 23 sin localizar. Además, 93 localidades siguen incomunicadas.
¿Impuesto a aguinaldo?
En redes circula información que asegura que el SAT aplicará un nuevo impuesto sobre el aguinaldo. Sin embargo, esto es falso y no hay cambios en la ley fiscal.
Ataque en el Pacífico
Estados Unidos atacó una supuesta narcolancha en el Pacífico, con un balance de dos muertos. Es el primer ataque de este tipo en ese Océano.