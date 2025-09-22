GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 22 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Reconoce por igual

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno reconoce tanto al Estado palestino como al Estado de Israel, en el marco de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York, donde varias naciones han manifestado su respaldo a Palestina.

Con líderes musulmanes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá un encuentro con los principales líderes musulmanes durante la Asamblea General de la ONU. La reunión se centrará en la guerra en Gaza.

Cae Iván “N”

En un operativo conjunto, autoridades detuvieron a Iván “N”, alias el “Chícharo”, presunto líder de una facción de La Unión Tepito.

Bloquean Autopista del Sol

Normalistas de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol a la altura del Parador de Marqués, esto como parte de la jornada de lucha a casi 11 años de la desaparición de sus 43 compañeros.

Llega el otoño

El equinoccio de septiembre dio paso al otoño este lunes 22 de septiembre a las 12:19 horas, adelantó la UNAM. El fenómeno marca el momento en que la duración del día y la noche será casi la misma en todo el planeta.

