Noticias de hoy 22 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 22 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Hallan sin vida a músicos

Fueron localizados sin vida los músicos colombianos desaparecidos en México, por quienes el presidente había pedido ayuda a Sheinbuam para localizarlos.

Muere estudiante

Un estudiante del CCH Sur de la UNAM murió este lunes en el plantel tras ser atacado con una navaja por otro alumno. El agresor está herido tras lanzarse de un edificio.

Protestas de normalistas

Normalistas de Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol a casi 11 años de la desaparición de sus 43 compañeros. Asimismo, lanzaron grandas a la zona militar 35.

Juicio político

La exdiputada del PAN, María Luisa Pérez, presentó una solicitud de juicio político en contra de Adán Augusto López por favorecer al crimen cuando fue gobernador de Tabasco.

Tren embiste pipa

Una pipa fue embestida por una locomotora al intentar ganarle el paso en Ecatepec, Estado de México. El chofer resultó con heridas leves.

