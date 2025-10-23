Noticias de hoy 23 de octubre 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto
El Inegi informó que los cajeros, transporte y las calles son los lugares donde más miedo sienten los mexicanos.
En la primera quincena de octubre de 2025, la inflación general anual se desaceleró, al ubicarse en 3.63%. Los precios que tuvieron un mayor aumento fueron los de energéticos.
El Gobierno federal reportó 79 personas fallecidas y 19 no localizadas tras las lluvias e inundaciones que afectaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Luego de que se diera a conocer el viaje que realizará Gerardo Fernández Noroña a Palestina, la activista Ceci Flores invitó al senador a una búsqueda de desaparecidos en Sinaloa.
Checo Pérez no correrá en el GP de México 2025; sin embargo, adelantó de qué color será el casco de Cadillac con el que correrá en la Fórmula 1, será negro.