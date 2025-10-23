Noticias de hoy 23 de octubre 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

¿Sientes miedo?

El Inegi informó que los cajeros, transporte y las calles son los lugares donde más miedo sienten los mexicanos.

Inflación se desacelera

En la primera quincena de octubre de 2025, la inflación general anual se desaceleró, al ubicarse en 3.63%. Los precios que tuvieron un mayor aumento fueron los de energéticos.

Van 79 fallecidos

El Gobierno federal reportó 79 personas fallecidas y 19 no localizadas tras las lluvias e inundaciones que afectaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Invitan a Noroña a Sinaloa

Luego de que se diera a conocer el viaje que realizará Gerardo Fernández Noroña a Palestina, la activista Ceci Flores invitó al senador a una búsqueda de desaparecidos en Sinaloa.

Será negro

Checo Pérez no correrá en el GP de México 2025; sin embargo, adelantó de qué color será el casco de Cadillac con el que correrá en la Fórmula 1, será negro.