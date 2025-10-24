Noticias de hoy 23 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Percepción de inseguridad
Según datos del Inegi, las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Culiacán, Sinaloa; Irapuato, Guanajuato, y Chilpancingo, Guerrero.
Inflación anual
En la primera quincena de octubre, la inflación general anual se desaceleró. Lo que más subió fue la electricidad, y lo que más bajó: el huevo, pollo y jitomate.
Nuevo frente frío
La aproximación de otro frente frío causará vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, así como lluvias fuertes en Chihuahua.
Accidente carretero en Colima
Esta madrugada, un fuerte choque entre dos tráileres provocó un incendio que bloqueó completamente la autopista Manzanillo-Colima.
Suplantan a financieras
Condusef detectó que, en septiembre, 16 instituciones financieras fueron suplantadas por delincuentes para ofrecer créditos mediante redes y páginas falsas.