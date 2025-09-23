GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 23 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Narda es huracán categoría 1

La tormenta tropical Narda se intensificó a huracán categoría 1, sus desprendimientos nubosos y otros fenómenos meteorológicos, mantendrán lluvias fuertes este martes en 24 estados del país.

Trump reprocha en la ONU

Donald Trump lanzó fuertes críticas en la Asamblea General de la ONU contra los países que reconocen un Estado palestino. Señaló que la medida representa una “recompensa” para Hamás.

No debatirá con Petro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no entrará en debate con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, tras el asesinato de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en la Ciudad de México.

Cuevas acude a la UIF

Sandra Cuevas asistió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para entregar un oficio en el que solicitó que se le informe si está siendo investigada.

Niños huyen de maltrato

Un niño, de apenas 4 años, salió de su domicilio en Tijuana, Baja California, para solicitar ayuda luego de revelar que él y su hermana, una bebé de 9 meses, estaban siendo víctimas de maltrato infantil.

