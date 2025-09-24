Noticias de hoy 23 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Transporte de gas LP

La presidenta Sheinbaum adelantó que hoy se definirán nuevas reglas para el transporte de gas LP tras la tragedia en Iztapalapa. La próxima semana se darán a conocer.

Vuelca pipa

Una pipa con combustible volcó y se incendió en la autopista México–Tuxpan, a la altura de Huauchinango, Puebla. La vía fue cerrada en ambos sentidos.

Entregan restos

Este martes, la fiscalía general de justicia del Estado de México entregó a su familia los restos del artista colombiano Bayron Sánchez.

Narda es huracán

La tormenta tropical Narda se intensificó hoy a huracán, provocando lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Trump vs ONU

El presidente Trump acusó a las Naciones Unidas de no estar a la altura de su misión y de no haber ayudado para terminar con 7 conflictos en el mundo.

