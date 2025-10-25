Noticias de hoy 24 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 24 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Retrato de falsa enfermera

La Fiscalía de Durango difundió el retrato de la mujer que se hizo pasar por enfermera para robar y posteriormente abandonar a una bebé de un mes de edad.

Van contra robo de agua

Autoridades catearon inmuebles de 48 municipios mexiquenses para desmantelar redes ilegales de extracción y venta de agua.

Dos años de Otis

A dos años del impacto de Otis en Acapulco, autoridades estiman que la industria hotelera ha logrado recuperarse en un 82%.

EE. UU. ataca otra lancha

Estados Unidos atacó otra presunta narcolancha en el Caribe, dejando seis muertos. Presuntamente, la embarcación era del cártel Tren de Aragua.

Premio Princesa de Asturias

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana de 83 años, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes, de los reconocimientos culturales más importantes del mundo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.





