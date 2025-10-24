Noticias de hoy 24 de octubre de 2025, hasta las 14:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Hallan 200 tomas ilegales de agua

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detectó 200 puntos de extracción ilegal de agua en 48 municipios mexiquenses.

Se roban a bebé

Una bebé de apenas un mes de edad fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango la tarde del jueves 23 de octubre, alrededor de las 17:00 horas.

Acusan a gobernadora

Durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer damnificada acusó a la gobernadora Rocío Nahle de no ayudarla tras las recientes inundaciones

Exigen justicia para Bernardo

A cinco días del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, su familia y amigos han convocado a una marcha pacífica y silenciosa para exigir justicia

Reconocen a México

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología reciben el Premio Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor en Oviedo, España.

