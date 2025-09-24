GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 24 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Contra el “huachicol de agua”

El Gobierno federal presentó un plan para frenar el llamado “huachicol de agua“, con reformas a la Ley de Aguas Nacionales y nuevas reglas que buscan acabar con la venta ilegal de concesiones entre particulares.

Reunión Lavrov y Rubio

Los máximos representantes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron este miércoles, un día después de que Donald Trump, sugiriera que Ucrania puede recuperar todos los territorios ocupados por los rusos.

Irán en la ONU

Irán reiteró en la ONU que el programa nuclear que lleva a cabo no tiene fines armamentísticos, tras los ataques militares de Israel y Estados Unidos y las inminentes sanciones impulsadas por las potencias europeas.

Robo a casa de Noroña

El senador Gerardo Fernández Noroña denunció un robo en la vivienda de la persona que le vendió su casa en Tepoztlán, Morelos. Las propiedades comparten predio.

Lluvias por Narda

Para este miércoles se pronostica un clima con condiciones adversas. El huracán Narda, categoría 2, generará lluvias intensas en varios estados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!