Noticias de hoy 24 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 24 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Atacan centro migratorio

Dos personas que estaban detenidas en un centro migratorio en Texas murieron tras el ataque de un francotirador que después se suicidó. Un mexicano está herido.

Gobierno debe a farmacéuticas

La Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la causa principal del desabasto de medicamentos son los pagos atrasados del Gobierno a farmacéuticas.

Efectos de Narda

Las lluvias generadas por el huracán Narda dejaron inundaciones en diversas zonas del puerto de Acapulco. Las clases fueron suspendidas.

Van contra robo de agua

El Gobierno enviará al Congreso iniciativas para prohibir concesiones de agua entre particulares, y sanciones como extinción de dominio por robo del líquido.

Trump se burla de Biden

Trump se burló de Joe Biden al sustituir su retrato oficial por la imagen de una máquina de firmar automática, pues lo acusa de abusar de ella para firmar indultos.

