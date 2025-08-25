GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 25 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

“Mayo” Zambada se declara culpable

El “Mayo” Zambada se declaró culpable este lunes 25 de agosto de 2025 ante un tribunal federal en Nueva York. El cofundador del Cártel de Sinaloa en los años 80, admitió cargos de narcotráfico y crimen organizado.

Detienen al “Chalamán”

Fue capturado José Luis Sánchez Valencia, conocido como “Chalamán”, en Colima. Lo identificaron como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tiene parentesco con Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

Banxico cumple 100 años

El Banco de México cumple 100 años este 25 de agosto de 2025 y para conmemorar su aniversario puso en circulación una moneda de plata y billetes.

Cárcel de un año

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece un año de cárcel obligatorio para toda persona que queme o dañe la bandera de Estados Unidos durante manifestaciones.

Socavón de Zaragoza

El socavón en Zaragoza será reparado en su totalidad el próximo domingo, tras la sustitución de ocho tubos de metro y medio de diámetro del drenaje profundo que se fracturaron y originaron el hundimiento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!