Noticias de hoy 25 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 25 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

“El ‘Mayo’ morirá en prisión“

Luego de que Ismael “Mayo” Zambada se declarara culpable, fiscales estadounidenses confirmaron que el capo recibirá cadena perpetua.

Acuerdo de seguridad

En septiembre, el secretario estadounidense Marco Rubio podría visitar México para concretar el acuerdo de seguridad, anunció Claudia Sheinbaum.

Abandonan a bebé

Un bebé recién nacido fue abandonado en los baños de la estación UAM, del Metro. Autoridades realizan el seguimiento de las cámaras para ubicar a los padres.

Ce el “Chalamán”

Fue detenido José Luis Sánchez Valencia, alias “Chalamán”, integrante del Cártel Jalisco y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

Zarazúa hace historia

La tenista mexicana Renata Zarazúa hizo historia en el US Open al derrotar a la local Madison Keys, campeona del Abierto de Australia.

