Noticias de hoy 25 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Marcha Nacional por Ayotzinapa

El próximo 26 de septiembre, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para conmemorar la fecha, madres, padres y estudiantes convocaron a una marcha nacional en la Ciudad de México (CDMX), además de un acto político en Iguala, Guerrero.

Desapariciones en México

De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, cinco entidades concentran el 44.3% de los casos reportados en el país. Son: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.

Acusa al Cártel de Sinaloa

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra 26 personas de alto perfil del Cártel de Sinaloa, Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, acusó a la organización criminal de financiar el terrorismo en el país.

Suspenden clases por lluvias

Por recomendación de Protección Civil ante el pronóstico de lluvia en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) suspendió clases en los municipios de Culiacán, Eldorado, Navolato y Elota.

Seguridad en la UNAM

Revive el reclamo por la seguridad en instalaciones de la UNAM con el asesinato de un estudiante en CCH-Sur. En los últimos dos años, murieron dos alumnos y un profesor fue apuñalado.

